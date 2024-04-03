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الجزائر
وجبات فاخرة للمعوزين وعابري السبيل

الجمبري على مطاعم الرحمة ببجاية

ع. تڤمونت
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الجمبري على مطاعم الرحمة ببجاية
ح.م

لا تزال مطاعم الرحمة تفاجئ الصائمين من عابري السبيل والمعوزين بولاية بجاية، وذلك بفضل المحسنين الذين لا يزالون يتسابقون من أجل مساعدة الغير، وهي الصفات الحسنة التي يمكن التأكد منها على الميدان خلال الشهر الفضيل، من خلال كثرة مطاعم الرحمة التي وصل عددها بإقليم الولاية- بحسب معلومات “الشروق”- إلى 45 مطعم رحمة موزعة عبر أغلب بلديات الولاية، وبالخصوص على امتداد الطرقات الرئيسية وكذا بعاصمة الولاية، التي أضحت تقدم وجبات فاخرة للصائمين من معوزين وعابري السبيل والنازحين الأفارقة، والأهم من ذلك، أن المعاملة الحسنة التي يتلقاها كل وافد إلى هذه المطاعم تجعله يحس فعلا بأنه في شهر الرحمة، ومفاجأة المفاجآت جاءت هذه المرة من مطعم الرحمة للخيمة العملاقة المنصبة بمدينة أوقاس، بمحاذاة طريق بجاية- سطيف، التي قدمت لضيوفها، قبل يومين، طبق “البايلا” الممزوج بـ”الكروفات” أو الجمبري، الذي يتجاوز سعره مليون سنتيم للكيلوغرام، إلى جانب بعض أنواع السمك والأرز والخضر، بالإضافة إلى الأطباق الثانوية الأخرى، مع الإشارة إلى أن مطعم الخيمة العملاقة لأوقاس أضحى يقدم نحو 1600 وجبة في اليوم، بين محملة والتي يتم تناولها بعين المكان.. وذلك، بفضل إصرار أحد محسني المنطقة على ضمان استمرار المطعم للموسم الثاني على التوالي، علما أن فاتورة المطعم خلال رمضان السنة الماضية قد لامست – تفيد معلومات “الشروق” – ملياري سنتيم.

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