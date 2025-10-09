الجمعية الأوروبية للرياضيات توسم المدرسة العليا في الرياضيات كمركز امتياز

بداري يعطي إشارة انطلاق التكوين للماستر الدولي في الرياضيات:

قامت الجمعية الأوروبية للرياضيات ظهيرة اليوم الخميس، 9 أكتوبر، بتوسيم المدرسة العليا في الرياضيات بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، كمركز امتياز للرياضيات.

وجرت المراسم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبحضور سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، وممثلة عن سفارة مملكة هولندا بالجزائر.

كما أعطى بداري كذلك خلال المناسبة، إشارة إنطلاق التكوين للماستر الدولي في الرياضيات، وكرم الطلبة المشاركين في مونديال الرياضيات ببلغاريا.