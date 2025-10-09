-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بداري يعطي إشارة انطلاق التكوين للماستر الدولي في الرياضيات:

الجمعية الأوروبية للرياضيات توسم المدرسة العليا في الرياضيات كمركز امتياز

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
الجمعية الأوروبية للرياضيات توسم المدرسة العليا في الرياضيات كمركز امتياز
صفحة الوزير كمال بداري على فيسبوك
خلال توسيم المدرسة العليا في الرياضيات كمركز امتياز.

قامت الجمعية الأوروبية للرياضيات ظهيرة اليوم الخميس، 9 أكتوبر، بتوسيم المدرسة العليا في الرياضيات بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، كمركز امتياز للرياضيات.

وجرت المراسم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبحضور سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، وممثلة عن سفارة مملكة هولندا بالجزائر.

كما أعطى بداري كذلك خلال المناسبة، إشارة إنطلاق التكوين للماستر الدولي في الرياضيات، وكرم الطلبة المشاركين في مونديال الرياضيات ببلغاريا.

