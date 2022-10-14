الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد يوم 22 أكتوبر الجاري

شهادة جامعية أو ما يعادلها للرئيس وأعضاء مكتبه

صادق أعضاء الجمعية العامة الطارئة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد على القوانين الجديدة وقاموا بتنصيب لجان الترشيحات، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 22 أكتوبر على الساعة بقاعة المحاضرات التابعة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر). وانعقدت أشغال الجمعية العامة الطارئة بقاعة المحاضرات التابعة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر)، بحضور 73 عضوا من أصل 144 عضو المشكلين للجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وبعد دراسة القوانين الجديدة، صادق 25 عضوا من الجمعية الطارئة على القوانين الجديدة لاتحادية كرة اليد، مقابل صوت واحد بلا، فيما امتنع 47 عضوا عن التصويت.

وتأتي هذه القوانين مطابقة لإجراءات المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 21أكتوبر 2014، المحدد لكيفية تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد.

وتأتي المصادقة على القوانين الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بعد مسار قانوني طويل والذي تمت المصادقة عليه من طرف الهيئة الدولية للعبة المحدد لكيفية تسيير الهيئة الكروية الجزائرية.

وكانت الحكومة قد حدّدت قوانين جديدة للمترشحين لمنصب رئيس اتحادية رياضية وطنية، حيث تشترط مستوى جامعي أو تعليمي أو تكويني عال يحصل على إثره شهادة في الاختصاص، حسب المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المنشور يوم 21 سبتمبر 2022 بالجريدة الرسمية رقم 62.

ويضيف الأمين العام للاتحادية: “ستكون الإجراءات الجديدة قابلة للتطبيق في الجمعية العامة الانتخابية المقبلة، وبالخصوص فيما يخص شرط المستوى الجامعي بالنسبة للمترشحين لمنصب رئيس الاتحادية أو عضو المكتب الفدرالي”.

وستكون هذه الجمعية الطارئة متبوعة بالجمعية العامة الانتخابية المبرمجة يوم 22 أكتوبر بقاعة المحاضرات التابعة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر.

ولهذا الغرض، قام أعضاء الجمعية العامة الانتخابية بتنصيب لجان الترشيحات والطعون واستلام المهام.

وتتكون لجنة الترشيحات من عمار داود، محمد عمراوي وتيجاني مولاتي، بينما تتشكل لجنة الطعون من دريس حساني ومحمد الهاشمي وجليل بن حميدة.

وحدّدت فترة تقديم ملفات الترشيح ما بين 13 و18 أكتوبر قبل أن يفسح المجال للجنة الطعون التي ستجتمع يومي 19 و20 أكتوبر، قبل نشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين يوم 21 أكتوبر.

للتذكير، فإن تسيير الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أسند منذ يوم 27 سبتمبر2021 لمكتب مؤقت برئاسة اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل، بعد الإيقاف التحفظي للرئيس السابق للهيئة الكروية حبيب لعبان.