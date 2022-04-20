الجمعية التونسية لعلوم الفلك: هذا هو يوم عيد الفطر فلكيا

كشفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك مساء الثلاثاء في بيان، عن حساباتها الفلكية المتعلّقة بموعد حلول عيد الفطر للعام 1443ه.

وقالت الجمعية التونسية في بيانها إنّ رصد هلال شوّال 1443ه، مساء السبت 30 أفريل 2022م، سيكون مستحيلا. سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة.

وينطبق هذا على جميع الدول الإسلامية بما في ذلك تونس والجزائر، حسب ما تظهره خريطة نشرتها الجمعية.

“وسيكون أوّل رصد لهلال شهر شوال، مساء الأحد 1 ماي 2022م. خاصّة بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي”.

بناء على ذلك، خلُصت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إلى أنّ غرّة شهر شوّال 1433ه، ستكون فلكيّا يوم الإثنين 2 ماي 2022.