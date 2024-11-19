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الجزائر

طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر

محمد فاسي
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طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر
ح.م
طائر المينة

حذرت الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، أمس الإثنين، من ظهور طائر المينة أو المينة الهندية في مناطق شمال الوطن، مشيرة إلى أن هذا الطائر يعد من أخطر الأنواع التي قد تضر بالنظام البيئي في الجزائر.

ويُصنف طائر المينة ضمن أخطر ثلاثة طيور تأثيرًا على البيئة، حيث يتميز بسرعة تكاثره وقدرته الكبيرة على التكيف مع مختلف البيئات. كما يُعرف بقدرته على تدمير المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق، مما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.

وقد تم تصوير الطائر في الجزائر العاصمة من قبل أعضاء الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، وهو ما يعكس بداية انتشاره في مناطق جديدة من البلاد.

وتؤكد الجمعية أن طائر المينا يعتبر من الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، حيث يتسبب في تدمير الأراضي الزراعية ويؤثر بشكل سلبي على الحياة البرية المحلية.

ودعت الجمعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار هذا الطائر، وتوعية المواطنين والمزارعين بمخاطره، حفاظًا على البيئة والموارد الطبيعية في الجزائر.

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