الجمعية العامة الانتخابية في 30 سبتمبر الجاري

الاتحادية الجزائرية للسباحة:

تعقد الاتحادية الجزائرية للسباحة الجمعية العامة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد خلفا لمحمد حكيم بوغادو الموقف مؤقتا، يوم السبت 30 سبتمبر الجاري بدءا من الثامنة صباحا بالمركز الدولي للصحافة بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، بحسب ما أعلنته الهيئة الفيدرالية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب نفس المصدر، فإن الجمعية العامة الانتخابية ستسبق بجمعية عامة استثنائية يوم السبت 23 سبتمبر بدءا من الثامنة صباحا بنفس المكان وستخصص لنقطة واحدة هي تنصيب لجان الترشيحات والطعون لانتخاب رئيس الاتحادية الجديد.

ويتولى منذ الفاتح أوت الماضي النائب الأول للاتحادية الجزائرية للسباحة، سيد احمد بن قدادرة، تسيير شؤون الهيئة الفيدرالية كرئيس بالنيابة لفترة تدوم 60 يوما، وفق القوانين المعمول بها.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، قد قرر في 11 جويلية الماضي، توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، محمد حكيم بوغادو، من كل أنشطة الحركة الرياضية بصفة مؤقتة، على خلفية تصريحاته خلال ندوة صحفية للألعاب الرياضية العربية بالجزائر، بحسب بيان الوزارة.