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رياضة

الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” يوم 21 سبتمبر المقبل

ح. س
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الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” يوم 21 سبتمبر المقبل

أعلنت، الإثنين، اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات على مستوى “الفاف”، في بيان لها، عن الموعد الجديد لعقد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، لانتخاب رئيس جديد خلفا لجهيد زفيزف، والتي حدّد تاريخها بيوم الاثنين 21 سبتمبر المقبل، بداية من العاشرة صباحا، وهذا بدلا عن الموعد السابق الذي كان مقررا في الـ4 من نفس الشهر.

وكانت ذات اللجنة قررت، مطلع الأسبوع الجاري، تمديد آجال إيداع ملفات المترشحين لرئاسة “الفاف” إلى الـ27 أوت الجاري بدلا من الـ13 منه، ليتم تأخير موعد الجمعية العامة.

في نفس السياق، ضبطت اللجنة الانتخابية، التي اجتمعت صبيحة الإثنين بمقر “الفاف” بدالي إبراهيم، الرزنامة الجديدة الخاصة بدراسة ملفات المترشحين، والتي ستكون على النحو التالي:

إيداع الملفات يوم 27 أوت، دراسة الملفات يومي 28 و29 أوت، الكشف عن قائمة المترشحين المقبولين مؤقتا في الـ30 من الشهر الجاري، على أن يفسح المجال لتقديم الطعون ما بين الـ31 أوت والـ4 سبتمبر المقبل، والتي يتم دراستها يومي 5 و6 سبتمبر، على أن تنشر القائمة النهائية يوم 7 سبتمبر المقبل.

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