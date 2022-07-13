الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة هذا السبت

لدراسة التقريرين المالي والأدبي

تعقد هذا السبت بالمركز التقني لسيدي موسى الجمعية العامة للرابطة المحترفة التي يترأسها عبد الكريم لدراسة والتقريرين المالي والأدبي للموسم الكروي المنصرم.

وكان عبد الكريم مدوار، قد انتخب على رأس رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، لعهدة ثانية على التوالي خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة شهر ديسمبر الماضي بالمركز الفني الوطني بسيد موسى.

ويضم مكتب مدوار السادة، بن لخضر مراد (شبيبة الساورة)، بن عيسى عبد الله (اتحاد بسكرة)، كبير لمين (ممثل المدربين)، بن عيادة عبد القادر (ممثل اللاعبين) وثلاثة أعضاء إضافيين وهم السادة: ملياني رشيد (وداد تلمسان)، بوزيت عبد الله (شبيبة القبائل)، توامي رابح (نجم الأربعاء).

أحد رؤساء أندية المحترف الأول قال أمس للشروق: “قد أتفق مع مدوار وقد أختلف معه، لكن الحقيقة هذا الموسم فالبطولة جرت في ظروف عادية ولم تعرف مشاكل مقارنة بالسنوات الماضية، حتى أنها انتهت في الآجال المحددة، رغم أن المنتخب الوطني لعب عديد اللقاءات، وشارك في كأس إفريقيا بالكاميرون، إلا أن الجميع يشهد أن ذلك لم يؤثر بتاتا على السير الحسن للبطولة”، مضيفا: “أنا متأكد أنه سيتم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لكننا سنطلب من مدوار بعض التفسيرات لا أريد الحديث عنها في الصحافة”.

وكان مدوار قد أكد خلال الجمعية العامة للفاف التي عقدت الأسبوع الماضي بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية أنه قد راسل كل السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس تبون بشأن ديون المتعاملين تجاه الرابطة، مضيفا أنه سيعمل على إيجاد حلول خدمة للأندية التي تعاني أزمة مالية خانقة ولتتمكن من دفع مستحقات لاعبيها الذين لجأوا للجنة المنازعات.

وكان رئيس شبيبة الساورة زرواطي قد انتقد بشدة عبد الكريم مدوار في خرجة إعلامية، مؤكدا أنه سيحرم من حضور الجمعية العامة، لأن رئيس الرابطة يعرف جيدا أن العقوبة المسلطة عليه تنتهي في 17 جويلية الحالي، وكان يُمكن لِرابطة الكرة المحترفة برمجة الجمعية العامّة العادية في 18 من الشهر ذاته أو بعد هذا التاريخ.