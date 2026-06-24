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اقتصاد

الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على الحسابات المالية لسنة 2025

الشروق أونلاين
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الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على الحسابات المالية لسنة 2025
ح.م
جانب من الجمعية العامة

صادقت الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك على الحسابات الموحدة للمجمع والحسابات المالية للشركة لسنة 2025، خلال اجتماع خُصص لاستعراض الأداء المالي ومتابعة تقدم المشاريع الهيكلية الكبرى للمجمع.

وانعقدت الجمعية العامة، أمس الثلاثاء بمقر المديرية العامة لسوناطراك، برئاسة وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، وبمشاركة أعضاء الجمعية العامة للمجمع، وهم وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي.

وخلال الاجتماع، تم عرض الحصيلة المالية السنوية للشركة لسنة 2025 ومراجعة أدائها المالي، حيث صادق أعضاء الجمعية العامة على الحسابات الموحدة للمجمع والحسابات المالية للشركة بحضور محافظي الحسابات.

كما استعرضت الجمعية مختلف الإنجازات التي حققتها سوناطراك عبر كامل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، فضلاً عن الاطلاع على مستوى تقدم المشاريع الهيكلية الكبرى التي يشرف عليها المجمع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأداء المجمع وتقييم نتائج نشاطاته ومشاريعه الاستراتيجية.

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