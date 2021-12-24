الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على ميزانية 2022

صادقت مؤسسة سوناطراك، الخميس، على ميزانية الشركة لعام 2022، وهذا خلال انعقاد جمعيتها العامة بحضور الوزير الأول وزير المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها عقدت جمعيتها العامة العادية بحضور الوزير الأول ووزير المالية، وزير الطاقة والمناجم وكذا محافظ بنك الجزائر، حيث صادقت على ميزانة المؤسسة لعام 2022.

وحسب المصدر ذاته فقد اعتمدت المؤسسة كذلك على مخطط التطوير المتوسط المدى 2022-2026 المتعلق بالإنتاج، الاستثمار والتسويق وكذا التمويل المالي للاستثمار والتشغيل.