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الجزائر

الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على ميزانية الشركة لـ 2023

الشروق أونلاين
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الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على ميزانية الشركة لـ 2023

عقدت سوناطراك يوم الإثنين جمعيتها العامة العادية برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. حيث تمّت المصادقة على ميزانية الشركة لسنة 2023.

وحسب بيان للشركة، فقد حضر الجمعية العامة كلّ من وزير المالية، محافظ بنك الجزائر، وممثل عن رئاسة الجمهورية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، ومحافظي الحسابات.

وتم التطرق في هذه الجمعية العامة “لتطوّر أسواق الطاقة، وتحديات صناعة النفط والغاز الطبيعي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم”.

“كما صادقت الجمعية العامة على الميزانية السنوية للشركة لسنة 2023. وعلى اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى 2023 – 2027″.

ويتعلّق هذا المخطط حسب ما أوضحه البيان “بالإنتاج، الاستثمار، والتسويق. إلى جانب التمويل المالي للاستثمار والتشغيل”.

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