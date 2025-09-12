الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة اليوم الجمعة، 12 سبتمبر، إعلان نيويورك بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت اليوم أعمال دورتها الثمانين، بأغلبية 142 صوتًا مؤيدًا، و10 أصوات معارضة، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

في الفترة من 28 إلى 30 جويلية 2025، ترأست فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمرًا للأمم المتحدة في نيويورك لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، والذي انتهى بإعلان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وبعد هذا التصويت يُعتمد اليوم إعلان نيويورك الناتج عن هذا المؤتمر، ونصه مفتوح للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.