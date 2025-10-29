-- -- -- / -- -- --
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا حول الحصار الأمريكي على كوبا

الشروق أونلاين
ح.م
نتيجة التصويت

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قرارا يقضي بضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

حيث أيدت القرار 165 دولة، بينها الجزائر وكندا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا. مقابل اعتراض 7 دول فقط هي الأرجنتين، هنغاريا، الاحتلال الصهيوني، مقدونيا الشمالية، باراغواي، أوكرانيا، والولايات المتحدة نفسها.

في حين امتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت، على غرار المغرب وألبانيا والبوسنة والهرسك وبولندا ورومانيا.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا تجاريا على كوبا، منذ عام 1960. ما يكلّف الدولة الكاريبية الصغيرة خسائر اقتصادية تقدّر قيمتها بـ7.5 مليار دولار سنويا.

