الجمعية العلمية “أسبيا” تقود حملة ضخمة لجمع أكياس الدم بالعاصمة

اعتبرتها فرصة لتعزيز روح التضامن بين الجزائريين

تعتبر عمليات التبرع بالدم أحد أهم الأعمال الإنسانية التي يمكن للمواطنين المساهمة فيها وإنقاذ حياة العشرات من المرضى، في وقت تعاني العديد من المستشفيات من نقص حاد في هذه المادة الحيوية، ما يؤثر سلبًا على قدرتها على تلبية الحالات الطارئة، وهو ما ركزت عليه جمعيات خيرية، وأخرى تنشط في مجال الصحة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها نظام التبرع بالدم في الجزائر، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، للتبرع وجمع أكياس الدم، بالساحات العمومية وسط العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، المصادف لـ 14 جوان، من خلال التذكير بأهمية العملية التضامنية، خاصة مع ارتفاع حوادث المرور وزيادة الحاجة لمتبرعين بالمراكز الصحية.

وفي هذا السياق، كشفت مسؤولة الإعلام بالجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر العاصمة، بن خديجة ندى، في حديثها لـ”الشروق”، عن نشاطها في مجال الصحة العمومية، من خلال قيام الجمعية العلمية “أسبيا” بحملة ضخمة للتوعية وجمع أكياس الدم، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، قائلة إن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح، وتشجيع التبرعات المنتظمة، والإبلاغ عن الاحتياجات التي تعلن عنها المستشفيات في ما يتعلق بفصائل الدم، وتبديد مخاوف الجزائريين المرتبطة بعملية التبرع بالدم، وكذا بناء ثقة المواطن في مراكز حقن الدم، من خلال توفير معلومات شفافة حول سلامة وفعالية عملية جمع ونقل الدم، وفوائدها على صحة المتبرع.

وكشفت ندى أن الحملة انطلقت عبر المنصات الرقمية للجمعية منذ 5 جوان الحالي إلى غاية 16 من نفس الشهر، ببرنامج مكثف يشمل توزيع حافلات جمع الدم، تحت إشراف مختصين وأطباء عبر عدة نقاط وبلديات بالعاصمة، منها ساحة البريد المركزي، وساحة الأبيار، وكذا صيدلية مستشفى حسين داي.

كما أن العملية تم الترويج لها بحسب المتحدثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو و”بودكاست” ومنشورات رسوم بيانية حول أهمية العملية، كما تشمل الحملة التحسيسية، أيضا- تضيف المتحدثة- إشراك المؤثرين لتوسيع نطاق وصولها على الشبكات الاجتماعية للجمعية، بالإضافة إلى القيام وتنشيط تجمعات من طرف أخصائيين، لحث المتبرعين حول مزايا نقل الدم، وتقديم معلومات وشروحات كافية عن فوائد التبرع، مع تقديم النصائح الواجب اتباعها قبل وبعد التبرع.

وتطرقت ندى في حديثها إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص منصة فيسبوك، في تعزيز حملات التبرع بالدم في الجزائر، حيث يقوم العديد من الأشخاص بنشر طلبات للتبرع بالدم للحالات الطارئة عبر صفحاتهم الشخصية، مردفة، أنه ورغم ذلك، تبقى هناك حاجة ماسة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم في الجزائر، وتشجيع الجزائري على المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل، بتكاثف جهود السلطات المحلية والمؤسسات الصحية والجمعيات الفاعلة في المجال الصحي، سواء من خلال تنظيم حملات توعية مستمرة أم توفير المزيد من مراكز التبرع المجهزة بالمعدات اللازمة، قائلة إن دعم وتشجيع المواطنين على التبرع بالدم لا يساهم فقط في إنقاذ حياة الآخرين، بل يعكس أيضا روح التضامن والتكاثف في المجتمع الجزائري، ويعزز القيم الإنسانية التي تميزه.