الجمعية الوطنية للحكام تكرّم الحكم الدولي السابق رشيد مجيبة

عرفانا بمشواره الطويل وما قدمه للتحكيم الجزائري

سيتم تكريم الحكم الدولي السابق رشيد مجيبة، السبت بملعب “المقراني” ببن عكنون، على هامش دورة كروية ستنظمها الجمعية الوطنية لحكام كرة القدم، عرفانا بمشواره الطويل والخدمات الكبيرة التي قدمها للتحكيم الجزائري على مدار سنوات عديدة.

وستشارك أربع فرق في هذه الدورة التي ستنطلق ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، ويتعلق الأمر بتشكيلة لجمعية حكام الجزائر العاصمة، خميس مليانة، وفريق الصحافة الرياضية، إضافة إلى قدماء لاعبي شبيبة الأبيار.

وتعد هذه المبادرة خطوة محمودة من طرف الجمعية الوطنية لحكام كرة القدم، التي تضم في صفوفها عددا من الحكام القدامى الذين سبق وأن أشرف رشيد مجيبة على تكوينهم، على غرار رومان زيد، الرئيس الحالي للجمعية المنظمة لهذا الحدث.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للحكام الجزائريين: “يملك رشيد مجيبة سجلا حافلا، فهو حكم ترك بصمته في إفريقيا، وشغل منصب مسؤول التحكيم في الجزائر، كما عمل أيضا في موريتانيا لمدة سبع سنوات. وكان مكونا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ونظير الخدمات التي قدمها لكرة القدم الجزائرية، فإنه يستحق هذا التكريم والعرفان تقديرا لكل ما قدمه خلال مسيرته”.

وفي الجزائر، شغل رشيد مجيبة، الذي سيحتفل يوم 28 ماي الجاري، بعيد ميلاده الثامن والسبعين، عدة مناصب هامة، من بينها رئاسة لجنة التحكيم التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، وإدارة المديرية التقنية الوطنية للتحكيم. كما شغل عضوية لجنة التحكيم التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، ومنصب منسق تقني لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعدة سنوات.