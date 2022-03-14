الجمعية الوطنية للطب الرياضي تطالب بضمها لقائمة الجمعيات الوطنية

تحضيرا للملتقى الدولي للطب الرياضي وجراحة العظام

دعا المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة، بحضور رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء اللجان الطبية ذات الاختصاص في الطب الرياضي، وزارة الشباب والرياضة على إدراج الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي ضمن قائمة الجمعيات الوطنية بما يمليه قانون الجمعيات حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية.

وفي هذا الخصوص، طالب رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي، الدكتور هيشام علام في اتصاله بالشروق أمس الأحد من وزارة الشباب والرياضة شرح عضوية الجمعية الوطنية للطب الرياضي لدى الاتحاد الإفريقي الذي يطالب بتسديد الاشتراكات بالاتحاد الإفريقي والذي بات يشكل عائقا من حيث الانضباط.

كما تساءل رئيس الجمعية الوطنية للطب الرياضي “كيف لجمعية وطنية معتمدة رسميا غير منضمة في قائمة الجمعيات الوطنية”، وأوضح المتحدث “أن الجمعية الوطنية للطب الرياضي بمختلف أعضائها ولجانها ومكاتبها عبر ربوع الوطن، استطاعت تقديم الدعم في تخصصات الطب الرياضي لجميع الاتحاديات الجزائرية مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها لتحسين النتائج الرياضية على الصعيد الوطني، العربي والدولي” يختم رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي.

وأكد ذات المتحدث، أن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي ناقش عديد النقاط منها التحضيرات لعقد الملتقى الدولي للطب الرياضي الذي سيعقد الصائفة القادمة بوهران تزامنا وألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة وهران، حيث كشف لنا الدكتور هيشام علام أن الملتقى الدولي للطب الرياضي سيعرف أزيد من 20 مداخلة يقدمها خبراء وأساتذة وأطباء في عالم الطب الرياضي وجراحة العظام.