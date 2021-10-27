الجمهورية الصحراوية في اجتماع إفريقيا-أوروبا: لا يمكن تجاوزنا

أكد رئيس الوفد الصحراوي في الاجتماع الوزاري الثاني الإفريقي-الأوروبي، بالعاصمة الرواندية كيغالي، محمد يسلم بيسط، أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في الأشغال تؤكد “أنه لا يمكن تجاوزنا”.

وأضاف يبسط الذي يشغل منصب سفير الجمهورية الصحراوية لدى جنوب إفريقيا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “إن مشاركة الصحراء الغربية في الاجتماع الوزاري، الذي يندرج في إطار الشراكة التي تقوم بها الهيئتان الافريقية والأوروبية، هو تكريس للواقع الوطني، الذي لا يمكن تجاهله ولا القفز عليه”.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن تواجد الوفد بين 83 دولة مشاركة، التي تمثل تقريبا نصف أعضاء الأمم المتحدة، وإلى جانب المملكة المغربية، “في ظل احترام القانون”، دليل على أن “قبول الدولة الصحراوية كحقيقة لارجعة فيها، وكعامل استقرار وتوازن في منطقة المغرب العربي، هو المخرج الحقيقي للنزاع الصحراوي المغربي الذي يجب أن يركز عليه المنتظم الدولي ويدفع به إلى الأمام”.

ولفت بيسط، إلى أن الوفد الصحراوي، كانت له فرصة اللقاء مع وزراء ورؤساء الوفود الأوروبية والإفريقية، مبرزا أن اللقاءات تمحورت حول موضوعين: الأول يتعلق بمجهودات الأمم المتحدة فيما يخص القضية الصحراوية، والاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي، والثاني حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب التي تشمل التراب الصحراوي.

ولقي الوفد الصحراوي، يضيف ذات المتحدث، أصداء إيجابية لدى كافة المشاركين، وكانت له “محادثات مثمرة وبناءة” مع أغلبية البلدان المشاركة في هذا الاجتماع.

وبعد مشاركة الوفد الصحراوي في القمة الأولى التي انعقدت في ابيجان، وفي الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في بروكسل، جاءت مشاركته في هذا الاجتماع، الذي ينعقد بعد تحسن الأوضاع الصحية العالمية.

ويشار إلى أن أشغال الاجتماع الوزاري الثاني بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، انطلقت في وقت سابق الثلاثاء.