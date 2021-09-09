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العالم

الجمهورية الصحراوية والبيرو يعلنان عن استئناف علاقاتهما الديبلوماسية

الشروق أونلاين
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الجمهورية الصحراوية والبيرو يعلنان عن استئناف علاقاتهما الديبلوماسية

أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية وجمهورية بيرو استئناف العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوطيد الجسور التي توحد أمريكا اللاتينية مع إفريقيا.

وجاء في بيان مشترك للطرفين “إن حكومتي جمهورية بيرو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مستوحاة من مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، تتفقان في التاريخ على إعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية”.

 وأكدت حكومتا جمهورية بيرو والجمهورية الصحراوية احترامهما للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب ، وفقا لمبدأ المساواة القانونية بين الدول كأساس لاحترام السيادة الوطنية والسلام. الأمن والتعاون في العلاقات الدولية.

ويتزامن هذا الإعلان مع استقبال رئيس جمهورية بيرو، بيدرو كاستيلو، لوزير خارجية الجمهورية الصحراوية محمد سالم سالم أولد السالك، حامل رسالة من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي ، إلى نظيره البيروفي.

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