الجمهور ارتبط بـ “دقيوس ومقيوس” لأنها تعبر عن نفسه.. وانتظروا المفاجآت

عودة السلسلة في موسمها الرابع في حلة جديدة على الشروق.. نبيل عسلي:

يعود الثنائي نبيل عسلي ونسيم حدوش في سلسلة دقيوس ومقيوس في موسمها الرابع بعد الإفطار يوميا على قناة الشروق بأفكار جديدة وتغيرات جديدة في الديكور ومكان التصوير الذي انتقل من المقهى إلى دار العجزة. السلسلة في جزئها الرابع غيّرت الديكور والأفكار ولكنها غيّرت المخرج أيضا، حيث أشرف عليها يوسف محساس مخرج الموسم الأول لبنت البلاد.

ويواصل نسيم حدوش ونبيل عسلي فضح نفاق المجتمع في قالب كوميدي وهزلي، حيث طرحت الحلقة الثانية من العمل النفاق الديني في المجتمع، إذ يعمل دقيوس وصديقه مقيوس على البحث عن عذر أو رخصة تسمح لهم بالإفطار في رمضان من دون عذر شرعي وهذا لإشهار عدم صيامهما بعد أن اعتمد ذات البطلين خطة لتبرير تغيّر المكان من المقهى إلى دار العجرة بالادعاء أنه تم طردهما من قبل أبنائهما عن طريق استئجار شابين تظاهرا أنهما ابنيهما.

وقال بطل السلسلة نبيل عسلي إن الموسم الرابع عاد إلى التصوّر الأول للعمل بتقديم 27 دقيقة فقط وهذا ما يناسب تصوّر العمل الترفيهي. ووعد عسلي جمهور السلسلة بعد مفاجآت في الحلقات القادمة خاصة مع تغير الديكور والمكان وإدخال شخصيات جديدة مثل محمد الصغير بن داوود في شخصية مدير مركز العجرة. وأضاف عسلي في اتصال مع الشروق أن الجمهور سيكتشف أشياء جديدة خاصة مع الثنائي دقيوس ومقيوس الذي يواصل إثارة المشاكل و”الطوايش”.

وأوضح عسلي أن الجمهور ارتبط بسلسلة بدقيوس ومقيوس لأنها تعالج مسائل يومية وتقدّم وضعيات اجتماعية واقعية، وتحاول أن تقدم في قالب كوميدي هادف سلسلة من المواقف التي يعيشها الجزائريون يوميا وأي إنسان يجد نفسه حتما في الأعمال التي تتناول واقعه.