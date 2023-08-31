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رياضة

الجمهور المغربي يلتفّ حول الجزائري بن ناصر بِإعجاب وندم

علي بهلولي
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الجمهور المغربي يلتفّ حول الجزائري بن ناصر بِإعجاب وندم
الأرشيف

التفّ جمهور غفير من المغرب حول اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأبدى الجمهور المغربي إعجابا ممزوجا بِالحسرة، لِتفريط اتحاد الكرة المحلّي في لاعب موهوب من فصيلة بن ناصر.

ونشر الدولي الجزائري تغريدة بِهذا الشّأن عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر“، في أحدث ظهور له.

وانتقل بن ناصر إلى المغرب موطن والده، حيث يركن حاليا للعلاج والرّاحة، بعد إصابة خطيرة على مستوى الرّكبة تعرّض لها في شهر ماي الماضي، وأجبرته على إجراء عملية جراحية.

ويُفترض أن يعود متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات في أواخر السنة الحالية، أو مطلع العام الداخل على أقصى تقدير.

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