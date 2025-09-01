-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في يومه السادس

الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي يواصل استقطاب المستثمرين

إيمان كيموش
  • 77
  • 0
الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي يواصل استقطاب المستثمرين
ح.م

يواصل الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي صنع الحدث، حيث يشهد في يومه السادس إقبالاً واسعاً من الزوار السوريين، إلى جانب حضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين .

وقد حظي الجناح الجزائري، حسب بالذي تشرف عليه وزارة التجارة وترقية الصادرات حسب بيان لها، بإشادة واسعة لما يعكسه من تنوع وجودة المنتجات الجزائرية المعروضة، والتي تغطي قطاعات عدة من الصناعات الغذائية والدوائية إلى مواد البناء والصناعات التحويلية.

كما أكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال السوريين اهتمامهم بالمنتجات الجزائرية وبإمكانية إقامة شراكات استثمارية مباشرة مع نظرائهم الجزائريين، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في السوق الجزائرية والفرص التي تتيحها.

مقالات ذات صلة
الجزائر تُطلق استراتيجية لتطوير زراعة وإنتاج الزعفران

الجزائر تُطلق استراتيجية لتطوير زراعة وإنتاج الزعفران

منظمة شنغهاي.. قمة عملاقة بوزن اقتصادي يعادل ربع الاقتصاد العالمي

منظمة شنغهاي.. قمة عملاقة بوزن اقتصادي يعادل ربع الاقتصاد العالمي

الجزائر والكويت تبحثان مشروعا طموحا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الجزائر والكويت تبحثان مشروعا طموحا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

النفط الروسي يتعرض لانتكاسة كبيرة وتراجع في مداخيل 2025

النفط الروسي يتعرض لانتكاسة كبيرة وتراجع في مداخيل 2025

الجوية الجزائرية.. رحلات “الجزائر ـ روتردام” بداية من 35 ألف دينار

الجوية الجزائرية.. رحلات “الجزائر ـ روتردام” بداية من 35 ألف دينار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد