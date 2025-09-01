الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي يواصل استقطاب المستثمرين

في يومه السادس

يواصل الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي صنع الحدث، حيث يشهد في يومه السادس إقبالاً واسعاً من الزوار السوريين، إلى جانب حضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين .

وقد حظي الجناح الجزائري، حسب بالذي تشرف عليه وزارة التجارة وترقية الصادرات حسب بيان لها، بإشادة واسعة لما يعكسه من تنوع وجودة المنتجات الجزائرية المعروضة، والتي تغطي قطاعات عدة من الصناعات الغذائية والدوائية إلى مواد البناء والصناعات التحويلية.

كما أكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال السوريين اهتمامهم بالمنتجات الجزائرية وبإمكانية إقامة شراكات استثمارية مباشرة مع نظرائهم الجزائريين، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في السوق الجزائرية والفرص التي تتيحها.