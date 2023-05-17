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الجزائر

الجنايات الاستئنافية تدين علي غديري بـ6 سنوات

س. ع
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الجنايات الاستئنافية تدين علي غديري بـ6 سنوات
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علي غديري

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، علي غديري، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا لمتابعته بجناية “المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”.

كما أدانت ذات المحكمة حسين قاسمي بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا لمتابعته في نفس القضية بجناية “تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني “وجنحة” التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية”.

وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق علي غديري و20 سنة سجنا نافذا في حق حسين قاسمي.

يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية كانت قد أدانت المتهم علي غديري بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا والمتهم حسين قاسمي بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في نفس القضية.

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