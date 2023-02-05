الجنسية الجزائرية للمجاهد الراحل الهادي رجب بمرسوم رئاسي

ممارسات البيروقراطية أثارت حفيظة الرئيس تبون

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مرسوما يقضي بمنح الجنسية الجزائرية للمجاهد الراحل الهادي رجب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، في برقية لها.

وقال المصدر إنه “عار على أولئك الذين وقفوا في وجه منح المجاهد الراحل الهادي رجب الجنسية الجزائرية، الأمر الذي أثار غضب الرئيس تبون لما علم أن هذا المجاهد لم يكن يحمل الجنسية الجزائرية”.

لا أحد ببلدنا الجزائر الجميلة والكبيرة كان سيصدق لحظة أن البيروقراطية الجزائرية كانت قد حالت لسنوات دون منح المجاهد الراحل الهادي رجب الجنسية الجزائرية، تضيف الوكالة.

وبعد علمه بالوضع الخطير والمخزي الذي تعرض له مجاهد أصيل كان قد التحق في سن الـ14 من عمره بالفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الشهيرة، أمر الرئيس تبون على الفور بإعادة كامل الحقوق للفقيد الهادي رجب.

وكانت عائلة المجاهد قد أبلغت رئيس الجمهورية، عن طريق أرملته، بأن الراحل طرق كل الأبواب للحصول على الجنسية، لكن دون جدوى، لأن آلة البيروقراطية “كانت قوية جدا”.

وقالت أرملة المجاهد “لا أطلب سوى الجنسية لزوجي الراحل”، لتتحقق أمنية العائلة والفقيد بتوقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الذي يمنح الجنسية للمجاهد الراحل الهادي رجب والذي سلم لعائلته يوم الخميس 2 فيفري 2023.

وبذلك سيتسنى للجميع اليوم فهم الحرب التي يخوضها الرئيس تبون ضد البيروقراطية التي تصعب الأمور على الجمهورية. وفي أحد لقاءاته مع الصحافة كان رئيس الجمهورية قد أبرز أن “البيروقراطية تعد من أكبر المخاطر التي تهدد البلاد” ولم يكن مخطئا في تقديره، حيث باتت هذه البيروقراطية تهدد حتى تاريخنا الثري والعظيم.