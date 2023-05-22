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رياضة

الجنوب إفريقي فيكتور غوميز ينضم إلى لجنة الحكام بالكاف

ن. ب
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الجنوب إفريقي فيكتور غوميز ينضم إلى لجنة الحكام بالكاف

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على انضمام الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، إلى لجنة الحكام خلال الأيام المقبلة، نظرا إلى ما يمتلكه من خبرات واحترام وتقدير من جميع أندية القارة، مما يؤكد على وجود عدالة تحكيمية في قادم المواعيد.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن موتسيبي رئيس كاف هو صاحب فكرة انضمام فيكتور غوميز، ليصبح أول حكم من حكام النخبة في القارة السمراء يتواجد في لجنة الحكام كعضو بارز ومؤثر، خاصة وأن بكاري جاساما قد يعتزل خلال الأيام المقبلة بجانب بعض الحكام الآخرين أصحاب الخبرات الذين سيتواجدون بلجنة حكام كاف خلال السنوات المقبلة.

كان فيكتور غوميز علامة فارقة في التحكيم الأفريقي، خاصة وأن جميع الأندية كانت تتمنى أن يدير لها مبارياتها الحاسمة، وكان آخر ظهور حاسم لفيكتور غوميز مع الكرة المصرية نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

ويعتبر فيكتور غوميز، أحد أهم الحكام الأفارقة في تاريخ القارة السمراء خاصة وأنه كان معروف عنه بأنه أفضل الحكام أصحاب الشخصية وعدم الانحياز لأي طرف، ويدير المباريات وفقا للقانون ولتاريخه التحكيمي فقط.

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