الجنيريك الذّهبي ببعد عربيّ في طبعته الثّانية

تحت شعار " نظرة جديدة...صورة جديدة" :

حدّدت مؤسّسة الجينيريك الذّهبي، تاريخ 29 ماي 2024، للإعلان عن نتائج الطّبعة الثّانية من مسابقة الجنيريك الذّهبي بأوبرا الجزائر.

طبعة تحمل شعار “نظرة جديدة..صورة جديدة”، برعاية من وزيرة الثّقافة والفنون السّيدة صورية مولوجي وكذا وزير الاتّصال الدّكتور محمد لعقاب. وستعرف الفعالية حضور الكثير من النّجوم سواء من الجزائر أو العالم العربي. وللذّكر فقد سهرت لجنة تحكيم تضمّ أسماء وازنة على تقييم هذه الأعمال الدرامية، على غرار المخرجة والممثّلة والأستاذة المكوّنة حميدة آيت الحاج (رئيسة اللّجنة) وعضوية كلّ من المخرج التّلفزيوني والسّينمائي محمد حازورلي والسّيناريست السّورية ريم حنا والمخرج التّونسي نصرالدين السّهيلي والممثّلان التّلفزيونيان والسّينمائيان نوال مسعودي وعبد الباسط بن خليفة. ولعلّ الأهم كذلك في هذه الطّبعة، هو الصّبغة العربية التي تشهدها لمسابقة أحسن عمل درامي عربي: وتضمّ القائمة المسلسل المصري “الحشاشين” و”نعمة الأفوكاتو” و”مليحة”، ومن السّعودية “شباب البومب 12″، ومن تونس “فلوجة 2″، ومن لبنان “ع أمل” ، ومن سوريا “العربجي” و”أولاد بديعة”. كما ستكون المناسبة وقفة للذّكرى والعرفان لنجمين غادرا عالمنا، وهما، من الجزائر الفنّانة ريم غزالي ومن جمهورية مصر العربية طارق عبد العزيز. ولكي تبقى فلسطين في القلب والذّاكرة، فستحمل هذه الطّبعة كذلك اسم فلسطين المقاومة، وهي مبادرة تعكس ارتباط الجزائر بالقضية المحورية في العالم العربي، وكذا تأكيد موقفها الدّائم الدّاعم لفلسطين عربية مستقلة عاصمتها القدس.