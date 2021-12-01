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الجواز الصحي للتلقيح اجباري لدخول ومغادرة الجزائر بحرا
الجزائر

الجواز الصحي للتلقيح اجباري لدخول ومغادرة الجزائر بحرا

الشروق أونلاين
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الجواز الصحي للتلقيح اجباري لدخول ومغادرة الجزائر بحرا

أعلنت وزارة النقل الأربعاء، فرض الجواز الصحي للتلقيح لدخول ومغادرة الجزائر على الراغبين في السفر عبر النقل البحري.

بيان وزارة النقل

عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR و الإختبار التشخيصي) كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 06/12/2021.
وفي هذا الظرف، تدعو وزارة النقل كافة الـمواطنين ومستعملي وسائل النقل إلى احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية، لاسيما إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي، والتي ستكون محل مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة أثناء السفر.

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