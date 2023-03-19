الجودو الجزائري يحصد 13 ميدالية في الدورة الإفريقية المفتوحة

حصدت عناصر النخبة الوطنية للجودو13 ميدالية في اليوم الأول من الدورة الإفريقية المفتوحة المقامة بالقاعة البيضاوية بالجزائر.

وأحرزت الجزائر 5 ذهبيات وفضيتين و6 ميداليات برونزية، حيث توّج بالذهب كل من وائل الزين في وزن 66 كلغ ودريس مسعود في وزن 73 كلغ، وامينة بلقاضي في وزن 63 كلغ، بالإضافة إلى عيساحين فايزة في وزن 52 كلغ، و بوعكاش زينة 57 كلغ.

وأحرز الفضة كل من بلال بويعقوب في وزن 60 كلغ، ورزوڨ إيمان في وزن 48 كلغ.

وتوّج بالميداليات البرونزية كل من شراد أسامة في وزن 66 كلغ، وقيس مدتر في وزن 66 كلغ، ومهيبل أحمد في وزن 73 كلغ، و جدي أسامة في وزن 73 كلغ، بالإضافة إلى كل من ديني أيمن في وزن 60 كلغ ورزوڨ أمينة في وزن 63 كلغ.