-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الجوع!
باقي بوخالفة
2025/08/11
26
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
قسنطينة.. اصطدام تسلسلي يخلف 3 وفيات و43 جريحًا
عطاف يستقبل نظيره الصومالي
المجزرة
حوادث المرور
إشراك السكان في تسيير الغابات.. وهكذا يتم التعامل مع مربي النحل والرعاة
أنتم تحت عيون الذكاء الاصطناعي… هنا قلعة أسرار الجزائريين!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
هكذا صنعت الخوارزميات النهاية المأساوية لجيسيكا مدربة الأوركا!
2025/08/10
عقوبات تصل 12 سنة في فضيحة الذهب والـ1100 مليار
2025/08/09
نحو تقليص الفرنسية لصالح الإنجليزية في الدخول المقبل
2025/08/09
“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”
2025/08/10
نشرية جديدة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 14 ولاية
2025/08/11
الرأي
المزيد
الصهاينة والكرة
عبد الناصر بن عيسى
2025/08/11
المخرج الأمريكي كريستوفر نولان… آخر المُوَرَّطِين في الصحراء الغربية!
حمدي يحظيه
2025/08/11
الكيّ عندما لا تنفع “العزيمة”
عمار يزلي
2025/08/11
الإلحاد: بضاعة رديئة وعارضون نشِطُون!
سلطان بركاني
2025/08/11
لغات التدريس في ميزان الجزائر
أبو بكر خالد سعد الله
2025/08/11