الجولة الأولى من “الكان” ..ماندي الأكثر تمريرا وبلايلي الأفضل في صناعة الفرص

رغم تعثر المنتخب الوطني في لقاء الجولة الأولى أمام سيراليون، إلا أن اللاعبين ماندي وبلايلي، سجل حضورهما في الأرقام الخاصة بالجولة الافتتاحية لـ”كان” الكاميرون.

وتمكن مدافع “الخضر” عيسى ماندي من القيام بـ92 تمريرة، في مباراة سيراليون، ليكون بذلك اللاعب الأكثر تمريرا في الجولة الأولى.

وكان مهاجم “الخضر” يوسف بلايلي اللاعب الأكثر صناعة للفرص في ذات الجولة، بـ6 فرص.

وتميزت الجولة الافتتاحية للكان التي أسدل عليها الستار الأربعاء الماضي، بفشل 13 منتخبا في التسجيل، في وقت حققت فيه غامبيا أول فوز من أول مشاركة.

ولم تكن حصيلة المنتخبات في الجولة الإفتتاحية، في مستوى تطلعات جماهيرها، بهزيمة مصر وتونس وجزر القمر وموريتانيا، فيما فاز المنتخب المغربي على غانا وتعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون.

وخلال 12 مباراة في الجولة الأولى انتهت 10 بالفوز و2 فقط بالتعادل السلبي بين الجزائر وسيراليون والسودان مع غينيا بيساو.

ورغم الانتصارات الـ10 شهدت المباريات تسجيل 12 هدفا فقط بمعدل هدف لكل مباراة، وكان منتخب الكاميرون الوحيد الذي سجل هدفين.

وسجلت ثلث الأهداف من ركلات جزاء بواقع 4 أهداف من أصل 12 وهي ثنائية الكاميرون ضد بوركينا فاسو وهدف السنغال ضد زيمبابوي وهدف مالي في مرمى تونس.

وتصدر الكاميروني فيسنتي أبو بكر جدول ترتيب هدافي المسابقة بعد الجولة الأولى بهدفين، من ركلتي جزاء.

وأسرع هدف في الجولة سجله الإيفواري ماكس أليس في مرمى غينيا الاستوائية بعد مرور 5 دقائق من انطلاق اللقاء في إطار المجموعة الخامسة.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا إشهار بطاقتين حمراوين و32 بطاقة صفراء بإجمالي 34 بطاقة.