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رياضة

الجولة الأولى من كأس ديفيس.. بداية موفقة للمنتخب الوطني للتنس

عمر سلامي
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الجولة الأولى من كأس ديفيس.. بداية موفقة للمنتخب الوطني للتنس
ح.م
عناصر المنتخب الوطني للتنس

حقق المنتخب الوطني أكابر ”رجال” للتنس بداية موفقة في منافسة كأس ديفيس 2024 ، لحساب المجموعة الرابعة، منطقة افريقيا، الجارية بلواندا.

وفاز المنتخب الوطني أمام البلد المستضيف أنغولا بـ3-0، ضمن فعاليات جولة الافتتاح عن الفوج “أ”.

وتفوق اللاعب يوسف ريحان بالمقابلة الفردية الأولى على حساب الأنغولي فيليكس أندري 6-3، 6-4، قبل أن يفوز مواطنه توفيق سهتالي أمام دانييل دومينغوس 6-1، 7-5، في المقابلة الفردية الثانية.

وعادت مقابلة الزوجي للجزائر بفضل يوسف ريحان وأيمن علي موسى بعد تغلبهما على الزوجي فيرناندو أندري وكريس لوكانو أندري 6-1، 6-2.
وفي المقابلة الثانية عن الفوج أ، فاز المنتخب السنغالي أمام نظيره الكاميروني 2-1.

ولحساب الجولة الثانية، المقررة الخميس، يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، ويقابل منتخب السنغال، منتخب أنغولا.

ويضم المنتخب الوطني كل من توفيق سهتالي، يوسف ريحان، كميل شبوب، أيمن علي موسى وسليمان كيشو.

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