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الجوية التونسية تتسلم أول طائرة إيرباص من طراز A320neo

أحمد عليوة
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الجوية التونسية تتسلم أول طائرة إيرباص من طراز A320neo

استلمت الجمعة، شركة الخطوط الجوية الوطنية التونسية، أول طائرة من طراز إيرباص A320neo  من مدينة تولوز الفرنسية، وبذلك تصبح واحدة من شركات الطيران التي تعتمد هذا النوع من الطائرات في أسطولها، وستدعم الطائرة الأسطول الحالي للشركة والذي يضم عدد من طائرات إيرباص، ويمثل استلام الطائرة جزء من خطة تجديد الأسطول التي أعلنت عنها الخطوط الجوية التونسية في السنوات الأخيرة.

وتشغل الناقلة الوطنية التونسية أسطولاً من طرازات A320 وA319، بالإضافة إلى طائرتين من طراز  A330-200، وسوف تدخل طائرة الــ A320neo الجديدة مباشرة في الخدمة إلى وجهات أوروبية وكذلك إلى بعض الوجهات الأفريقية التي تشغلها الشركة.

وتم تجهيز طائرة الـ A320neo بمقصورة جديدة ومجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة، وذلك بفضل مساحتها الواسعة؛ كما توفر الطائرة الجديدة خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) وأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، وتتسع مقصورة الطائرة الجديدة لـ 12 راكباً على درجة رجال الأعمال و138 راكباً على الدرجة الاقتصادية.

وتم تصميم طراز طائرة A320neo وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد ويتميز تصميمها بأطراف الأجنحة المعروفة باسم Sharklets والديناميكية الهوائية التي اقتصادا في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 بالمائة وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الجيل السابق من طائرات إيرباص.

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