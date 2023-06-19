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الجزائر

الجوية الجزائرية : إعلان هام للحجاج حاملي تأشيرات “المجاملة”

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية : إعلان هام للحجاج حاملي تأشيرات “المجاملة”
ح. م
حجاج جزائريون، أرشيف.

أعلنت اليوم الخطوط الجوية الجزائرية على توفير مقاعد مخصصة للحجاج الذين يحملون تأشيرات “مجاملة”، حسب بيان نشرته الشركة اليوم الإثنين 19 جوان.

الخطوط الجوية أفادت بتوفر مقاعد على الرحلات الجوية من الجزائر العاصمة إلى المدينة المنورة يومي 20 و21 جوان 2023. أما رحلات العودة من جدة إلى الجزائر العاصمة فهي مبرمجة يومي 4 و5 جويلية 2023.

أما عن نقاط بيع التذاكر فحسب ذات البيان، تتم على مستوى وكالة الخطوط الجوية الجزائرية سوفيتال للحج والعمرة.

للإشارة فتأشيرات المجاملة هي تأشيرات ذات عدد محدود تمنح لفائدة البرلمانيين والسياسيين وبعض الشخصيات، من أجل أن تسهل عليهم أداء مناسك الحج وتمنح خارج القرعة.

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