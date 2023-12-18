الجوية الجزائرية: إلغاء رحلتين نحو مطار “أورلي” لهذا السبب

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، عن إلغاء رحلتين نحو مطار “أورلي” بسبب إضراب مقرر في فرنسا، مشيرة إلى برمجة رحلة إضافية نحو نفس المطار الثلاثاء.

وجاء في بيان للجوية: “تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام بأنه نظرا للإضراب المقرر في فرنسا يوم 18 ديسمبر 2023، ستتأثر عدة رحلات”.

وأوضحت أنه سيتم الاثنين، 18 ديسمبر، إلغاء كل من الرحلة AH1108/09 سطيف-باريس- أورلي سطيف ورحلة AH1108 الجزائر-باريس-أورلي.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فقد تم برمجة رحلة إضافية AH1300 لدعم الرحلة AH1009 من الجزائر العاصمة في الساعة 04:20 صباحا والوصول إلى مطار أورلي” في الساعة 06:40 صباحا، وفقا للمصدر ذاته.