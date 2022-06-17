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الجوية الجزائرية: إلغاء 3 رحلات انطلاقاً من مطار ليون بفرنسا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: إلغاء 3 رحلات انطلاقاً من مطار ليون بفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن إلغاء 3 رحلات جوية إنطلاقا من مطار ليون بفرنسا.

ويتعلق الأمر حسب بيان للشركة بالرحلات المبرمجة غدا 18 جوان، حيث تقرر إلغاؤها بسبب إضراب عمال المطار في ليون سانت اكسوبيري.

كما سيتم نقل الركاب على النحو التالي:

الجزائر-ليون-الجزائر

– رحلة رقم AH1036 الجزائر العاصمة ليون من 6/18/22 الساعة 10:30 صباحًا إلى 19/06/22 الساعة 4:40 مساءً.

– رحلة رقم AH1037 ليون الجزائر العاصمة من 18/06/22 الساعة 1.35 مساءً إلى 19/06/22 الساعة 9 مساءً.

وهران- ليون- وهران

–رحلة الطيران رقم AH1080 وهران ليون من 18/06/22 الساعة 10:40 صباحًا إلى 19/06/22 الساعة 11:50 صباحًا.

– رحلة AH1081 ليون وهران من 06/18/22 الساعة 2:55 مساءً إلى 06/19/22 الساعة 09:45 صباحًا ؛

قسنطينة- ليون-قسنطينة

– رحلة AH1460 القارة ليون من 6/18/22 الساعة 12:30 مساءً إلى  19/06/22 الساعة 6:00 صباحًا

– رحلة AH1461 ليون قسنطينة من 6/18/22 الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 3:35 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل الرحلة رقم AH1037 ليون الجزائر بتاريخ 22/2/19 المقررة في الساعة 1:35 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً.

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