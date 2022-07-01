الجوية الجزائرية: ارتفاع عائدات الشحن بأكثر من 20 بالمئة

عرفت أرباح فرع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن نموا بنسبة 22.65 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حسبما كشف عنه مسؤول بذات الفرع.

وكشف المدير العام لفرع الجوية الجزائرية للشحن، رابح ميدو، لوكالة الأنباء الجزائرية الخميس، على هامش معرض الإنتاج الوطني الموجه للتصدير المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، عن تسجيل نمو في الأرباح على الأنشطة فاق نسبة 22 بالمائة وارتفاع في عدد الرحلات الجوية للشحن من 1.600 رحلة الى 2.000 رحلة شحن.

واعتبر ميدو هذه الزيادة “جيدة” مقارنة بسنة 2020، مبرزا توقع تحقيق نسبة أكبر خلال 2022، لاسيما في ظل استئناف الرحلات بعد رفع إجراءات الحجر الصحي الخاص بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وحسب ذات المسؤول فقد تم تسجيل تنوع في العرض مقارنة بفترة كوفيد-19 و”انتعاش ” في الطلب مقارنة بالسنوات الماضية من طرف المستثمرين والصناعيين.

وتحضر الجوية الجزائرية برنامجا للشحن الجوي سيشرع في تنفيذه بداية السداسي الثاني من العام الجاري بتنظيم عدد أكبر من الرحلات وحركية أكبر لحركة نقل الشحن الجوي وتنوع في الوجهات، حسب ذات المسؤول.

وينقل هذا الفرع المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعات الغذائية والمواد الصيدلانية ومستحضرات وتجهيزات صناعية والكترونية وغيرها.

وأكد ميدو أن الفرع يدرس حاليا مشروع فتح خط جوي للشحن بين الجزائر والقاهرة، اين تم إجراء 4 رحلات تجريبية خلال الستة أشهر الأخيرة، حسبه.

وفي ظل حركية العلاقات بين البلدين، أكد ذات المسؤول، على وجود إمكانية كبيرة لإطلاق برنامج منتظم للنقل الجوي للسلع بين الجزائر والقاهرة “قريبا”.

الجوية الجزائرية: فرع الشحن يطلق موقعا إلكترونيا تجاريا

وفي 18 ماي 2022 أطلقت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية الجزائرية موقعا إلكترونيا تجاريا، لمواكبة التطورات وتقديم خدمة نوعية للزبائن.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الموقع سيخصص للاستعلام عن شروط النقل ومتطلبات الشحن، بالاضافة الى ذلك سيتم عرض واستحداث مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت، وتتمثل هذه الخدمات في;

1- نظام تتبع تلقائي للبضائع

2- طلب عرض أسعار إيجار عبر الإنترنت

3- توجيه العملاء وفقًا لنوع الشحن من قبل موظفين مؤهلين يتقنون الجانب التنظيمي لجميع أنواع الشحن والنقل.

4- جدول الرحلات

5- دعم لشركات الطيران