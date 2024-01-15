الجوية الجزائرية: استئجار ثلاث طائرات لهذا الغرض

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية باستئجار ثلاث طائرات ذات حمولة كبيرة، قصد الاستجابة لمتطلبات برنامج رحلاتها المسطر.

وأوضح المدير العام للشركة، ياسين بن سليمان أن الشركة أطلقت خطة لاستئجار الطائرات بغرض تلبية الطلبات على رحلاتها خلال فترة الذروة، لاسيما في موسم الصيف والحج.

وأكد المسؤول في تصريحات صحفية على هامش جلسة بمجلس الأمة أنه تم إلى غاية اليوم استئجار ثلاث طائرات ذات حمولة كبيرة.

وأضاف المدير العام أن تنفيذ هذا البرنامج متواصل حيث سيتم استئجار طائرات أخرى.

وبخصوص برنامج تدعيم أسطول الجوية الجزائرية, قال المتحدث أن الشروع في استلام الطائرات الـ15 التي تقرر اقتناؤها سيتم في 2025 على أن تستمر العملية إلى غاية 2027.