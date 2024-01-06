الجوية الجزائرية: اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية بسب التقلبات الجوية.
وأفادت الشركة في بيان لها، السبت، أن تنبيها سيبقى ساري المفعل إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية بسب التقلبات الجوية.
وأفادت الشركة في بيان لها، السبت، أن تنبيها سيبقى ساري المفعل إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.
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