الجوية الجزائرية: افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر-الدوحة-الجزائر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الاثنين، عن افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر الدوحة الجزائر مع الانطلاق الفوري لعملية بيع التذاكر للرحلات عبر خط الجزائر-الدوحة والدوحة-الجزائر.

وجاء في بيان الشركة انه عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر الدوحة الجزائر مع الانطلاق الفوري لعملية بيع التذاكر للرحلات:

الجزائر – الدوحة : كل أربعاء وجمعة

الدوحة- الجزائر :كل خميس وسبت