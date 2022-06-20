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الجوية الجزائرية: الانطلاق الفوري في عملية بيع تذاكر رحلات وهران – القاهرة

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: الانطلاق الفوري في عملية بيع تذاكر رحلات وهران – القاهرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر رحلات وهران–القاهرة إلى غاية 12 جويلية الداخل.

وحسب بيان للشركة فإن الإجراء يأتي بالموازاة مـع انطلاق  تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي ستنطلق يـوم 25 جوان الجاري.

الجوية الجزائرية تشرع في بيع تذاكر رحلات وهران- تونس- وهران

وبتاريخ 15 جوان أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات وهران- تونس- وهران.

وجاء في بيان للشركة “عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية ان تعلن عن الإفتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات: وهران- تونس- وهران”.

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