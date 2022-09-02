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الجزائر

الجوية الجزائرية: الفتح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو فرنسا 

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: الفتح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو فرنسا 

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الجمعة، عن الفتح الفوري لعملية بيع تذاكر عدد من الرحلات الإضافية نحو المطارات الفرنسية.

وجاء هذه عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.

يوم الأحد 4 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1680 الشلف-مرسيليا على الساعة 8:45

الرحلة AH1642 بسكرة-باريس-اورلي على الساعة 9:50

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 16:35

الرحلة AH1652 وهران-بوردو الساعة 23:00

يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1662 قسنطينة-ليل على الساعة 21:00

الرحلة AH1656 وهران-بوردو على الساعة 22:30

يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 15:30

يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1644 بسكرة-ليون على الساعة 13:20

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