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الجزائر

الجوية الجزائرية: انطلاق بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو عاصمتين أوروبيتين

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: انطلاق بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو عاصمتين أوروبيتين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأحد، عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو العاصمة النمساوية فيينا و البرتغالية لشبونة، من مطاري الجزائر ووهران.

وحسب ما جاء في بيان للجوية الجزائرية، فإنّ العملية تخصّ الرحلات الإضافية التالية:

كلّ أحد وخميس:

  • الجزائر-فيينا-الجزائر
  • زهران-فيينا-وهران

كلّ ثلاثاء وجمعة:

  • الجزائر-لشبونة-الجزائر
  • وهران-لشبونة-وهران

افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية باتجاه إسطنبول

وفي 31 ماي 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية باتجاه إسطنبول انطلاقا من الجزائر، عنابة، وهران وقسنطينة.

وجاء هذا القرار وفقا لما نشرته شركة الخطوط الجوية الجزائرية عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.

ويشير ذات المصدر إلى انه بخصوص باقي الوجهات سيتم الإعلان عن بتاريخ فتح عملية البيع فيها بشكل تدريجي.

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