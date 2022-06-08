الجوية الجزائرية: انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية بين الجزائر وفرنسا.

وأفاد بيان للجوية “عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية ان تعلن عن افتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية من وإلى فرنسا”.

الجوية الجزائرية تعلن عن انطلاق بيع تذاكر رحلاتها نحو هذه الوجهات

وفي 26 ماي 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية إلى الوجهات التالية: الجزائر-مونتريال، وهران- فرانكفورت.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية: عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية للوجهات التالية:

– الجزائر-مونتريال-الجزائر كل اثنين، ثلاثاء وأربعاء

– وهران- فرانكفورت -وهران كل اثنين

وأكدت الجوية الجزائرية، انه فيما تعلق بباقي الوجهات سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ فتح عملية البيع.