الجوية الجزائرية باعت 40 بالمئة من التذاكر للرحلات المبرمجة هذا الشهر

فرنسا أكثر الوجهات طلبا تليها مارسيليا ثم تركيا في أول يوم

عرفت مكاتب شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعاصمة الأحد إقبالا واسعا للمواطنين الراغبين في السفر واقتناء التذاكر بعد فتح الحدود الجزئي الذي سيكون بداية من الفاتح جوان.

وبلغت نسبة التذاكر التي تم بيعها في أول يوم حوالي 40 بالمئة من قدرات الرحلات المبرمجة خلال شهر جوان، فيما اقتنى المغتربون بالخارج التذاكر عبر موقع “الواب” بنسبة 50 بالمئة.

وفي أول يوم لعملية بيع التذاكر التي تم الإعلان عنها رسميا مساء السبت وستتم عبر وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، شهد المكتب الواقع بساحة” موريس أودان” طوابير وإقبالا للمواطنين لاقتناء التذاكر والحجز من أجل الظفر بمقعد في الرحلات التي ستكون مبدئيا نحو أربع وجهات فقط وهي فرنسا ومرسيليا واسبانيا وتركيا وتونس.

50 بالمئة من المغتربين اقتنوا التذاكر عبر الواب

وكشف مسؤول الإعلام بالجوية الجزائرية أمين أندلسي في تصريح للشروق بأن عملية بيع التذاكر في أول يوم تمت في ظروف حسنة ولاقت إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في التنقل نحو الوجهات التي شملها الفتح، وأفاد بأن أكثر الوجهات طلبا كانت باريس وتليها مرسيليا ثم تركيا وتونس بنسبة أقل، مشيرا إلى أن عملية بيع التذاكر وصلت نسبتها حوالي 50 بالمئة من قدرة الاستيعاب للرحلات المبرمجة خلال شهر جوان، وأغلبها كانت نحو باريس بنسبة 40 بالمئة، في حين أن المغتربين اقتنوا التذاكر عبر الواب بنسبة 50 بالمئة لاسيما أن الأحد يوم عطلة ولم تفتح بعد مكاتب شركة الخطوط الجوية الجزائرية هناك.

وقال المسؤول في الجوية الجزائرية بأن رحلة الفاتح جوان نحو مطار أورلي ممتلئة عن آخرها حسب العدد المبرمج للرحلة داعيا المسافرين لاحترام البروتوكل الصحي المعتمد من أجل إنجاح الرحلة ، وشرح في ذات السياق بأن الطلبة أكثر المسجلين في رحلة العودة للجزائر يوم الفاتح جوان ومعهم عدد من أفراد الجالية الذين لديهم أشغال في الجزائر والقادمين لزيارات عائلية، وعن شروط بيع التذاكر للراغبين في الخروج من التراب الوطني أوضح أندلسي بأن ذلك يخضع لشروط البلد المضيف إذا كان يقبل فيزا سياحية أو فيزا من نوع “ب” ، حيث تقوم الشركة ببيع التذاكر وفقا لذلك، ولفت إلى أن عملية اقتناء التذاكر في اليوم الأول شملت إعادة تأهيل التذاكر القديمة دون الزيادة في ثمنها، وتم تمديد ساعات فتح الوكالات إلى السادسة مساء للتكفل بالمسافرين الراغبين في السفر في الرحلات المبرمجة هذا الأسبوع.

وكانت الشركة قد نشرت مساء السبت بيانا تفصيليا حول عدد الرحلات المبرمجة وتواريخها وأسعار التذاكر المطبقة بالعملة الخاصة بكل بلد، حيث سيتم بيع التذاكر عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج لفائدة إفراد الجالية وأيضا عبر الوكالات الموجودة داخل الوطن بالنسبة للراغبين في السفر من الجزائر نحو الوجهات المحددة في قرار الفتح الجزئي للحدود، كما قدمت الجوية في بيانها تفاصيل عن المبلغ المخصص للإقامة في الفندق والنقل وتكاليف فحص “كوفيد19” للداخلين للجزائر وهو ما تبلغ قيمته 41 ألف دينار تدفع بعملة البلد القادم منه المعني .