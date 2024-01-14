الجوية الجزائرية بـ14 رحلة أسبوعيا نحو مطارات إسبانيا

استئناف الربط مع مدريد اعتبارا من الإثنين

تستأنف الخطوط الجوية الجزائرية، الاثنين، رحلاتها نحو مطار العاصمة الإسبانية مدريد “باراخاس”، بعد أن توقفت منذ جائحة “كورونا”، كما يبدأ البرنامج الجديد نحو برشلونة بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

وأفاد المكلف بالاتصال بالجوية الجزائرية، أمين أندلسي، لـ”الشروق”، أن رحلة مدريد ستكون اعتبارا من 26 ألف دينار، بينما نحو برشلونة ستكون انطلاقا من 25 ألف دينار، لكن السعر يتغير بالنظر للعرض والطلب، على حد تعبيره.

ووفق هذه المستجدات، سيكون للناقل الجوي الوطني 14 رحلة أسبوعيا نحو مطارات إسبانيا، وهي مدريد برحلتين أسبوعيا، وبرشلونة بسبع رحلات، وبالما برحلة واحدة، وأليكانتي بـ4 رحلات، اثنتان من مطار العاصمة واثنتان من مطار وهران “أحمد بن بلة”.