“الجوية الجزائرية” تؤكد: مبيعات التذاكر المخفضة للجالية مستمرة

عكس الإشاعات بمواقع التواصل عن توقف العملية

سجلت مصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية إقبالا كبيرا لأفراد الجالية الوطنية بالخارج خصوصا بفرنسا، على اقتناء تذاكر السفر في إطار التخفيضات التي أقرها رئيس الجمهورية عشية دخول شهر رمضان الكريم بواقع 50 بالمائة، مؤكدة أن المبيعات مستمرة حتى 23 أفريل.

وأفاد مصدر مسؤول من الجوية الجزائرية أن حجم الإقبال الكبير من طرف أفراد الجالية على التذاكر في إطار تخفيض 50 بالمائة ولد ضغطا كبيرا، مشيرة إلى أن العملية ما تزال مستمرة بشكل عادي بالنسبة للقادمين من الخارج، أي أن الحجز يتم من الخارج فقط.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر لـ”الشروق” أن أفراد الجالية الذين كانوا متواجدين بأرض الوطن لا يمكنهم الاستفادة من هذا العرض، لأن بيان مجلس الوزراء كان صريحا والعرض موجه لأبناء الجالية بالخارج لقضاء شهر رمضان في الجزائر.

وكمثال عن حجم الطلب الذي سجلته مصالح الشركة، جرى حجز أكثر من 8500 تذكرة من طرف أفراد الجالية، في غضون أربعة أيام للرحلة ما بين باريس والجزائر العاصمة في إطار التخفيضات التي أقرها رئيس الجمهورية، تؤكد الجوية الجزائرية.

وكانت إدارة الشركة قد أوضحت سابقا في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن عمليات الحجز في إطار التخفيضات التي أقرها رئيس الجمهورية تستمر حتى يوم 23 أفريل الجاري، أما بالنسبة لفترة السفر فإنها تمتد من 21 مارس إلى 10 ماي 2023.

وحسب الجوية الجزائرية، فإنّ عرضا ترويجيا كانت قد أطلقته قبل دخول الشهر الفضيل تحت مسمى “خاص برمضان”، وتم بيع جميع التذاكر التي طرحت في إطاره، يضاف له التخفيض الذي أقره رئيس الجمهورية بـ50 بالمائة وهو ما ولد ضغطا كبيرا على الشركة في الفترة الأخيرة، بالنظر لتواجد ملايين من أفراد الجالية المقيمين بالخارج وخصوصا فرنسا.

وأوضحت الشركة أن العروض الترويجية خصوصا لأفراد الجالية نزلت بالأسعار في العديد من الحالات إلى مستويات دنيا، على غرار رحلة مرسيليا الجزائر التي وصلت حتى إلى 50 يورو.

وتأتي تأكيدات المصدر بالجوية الجزائرية لتنفي ما تداوله نشطاء على المنصات الاجتماعية بزعم توقف عملية بيع التذاكر للجالية في إطار التخفيضات التي أقرها الرئيس تبون.