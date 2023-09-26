“الجوية الجزائرية” تتمدد إفريقيًّا لمرافقة الدبلوماسية الاقتصادية

الناقل الوطني دشن وجهات جديدة نحو القارة السمراء

تزامن تحرك الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية صوب إفريقيا وبداية تجسيدها فعليا من خلال بنوك ومعارض دائمة للمنتجات الوطنية، بمرافقة من شركة الخطوط الجوية التي مددت شبكتها نحو عواصم ومدن القارة السمراء، إذ صارت تسير حاليا رحلات نحو 9 عواصم ومدن إفريقية، وستصل قريبا إلى 11 وجهة، في إطار مساعي جعل مطار العاصمة كمحور عبور متوسطي.

وفي هذا السياق، أكد مدير الاتصال بالجوية الجزائرية أمين أندلسي لـ”الشروق”، أن الشركة وفي إطار تجسيد مضمون مخطط عمل الحكومة، أطلقت فعليا رحلات جوية نحو جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا وأديس أبابا الإثيوبية، ليرتفع عدد الوجهات الإفريقية بموجب ذلك إلى تسع.

أندلسي: 9 وجهات قارية وتدشين دوالا الكاميرونية الشهر القادم

ولفت محدثنا إلى أن الخطوط الجديدة نحو إفريقيا يسهر عليها رؤساء محطات في عين المكان وليس عن طريق ممثلين لهم، وهذا لضمان فعالية أكثر.

وأضاف أمين أندلسي أن الجوية الجزائرية ستفتتح شهر أكتوبر المقبل رحلات نحو دوالا بالكاميرون لتكون بذلك الوجهة الإفريقية العاشرة، موضحا أن عمليات بيع التذاكر لهذه الوجهة قد انطلقت عبر النظام المعلوماتي للشركة بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

وحسب محدثنا، ستصل وجهات الجوية الإفريقية في المخطط المستقبلي للتموقع في القارة السمراء، إلى 11 من خلال تسيير رحلات نحو ليبروفيل عاصمة الغابون.

وعلق أندلسي بالقول إن “الجوية الجزائرية ربطت شمال القارة الإفريقية بجنوبها وغربها بالقرن الإفريقي”، مضيفا أن “مقولة الجزائر بوابة إفريقيا ليس مجرد شعار بل صار حقيقة على أرض الواقع بدليل فتح خطوط نحو مدن وعواصم إفريقية وأخرى سيتم تدشينها قريبا”.

ربط الوجهات الإفريقية بأكثر من 300 رحلة أسبوعيا نحو أوروبا

وأشار المتحدث إلى أن الجوية الجزائرية تسير حاليا 23 رحلة أسبوعيا نحو مدن وعواصم إفريقية، وقريبا 11 وجهة، وكلها حسبه تصب في مطار هواري بومدين، الذي يتجه ليكون مطارا محوريا في حركة الملاحة الجوية على المستوى المتوسطي.

ووفق أندلسي، فإن الرحلات القادمة من إفريقيا نحو الجزائر العاصمة لها مزايا عديدة وهي أنها مرتبطة بأكثر من 300 رحلة نحو مطارات بمدن وعواصم أوروبية، فضلا عن رحلات نحو أمريكا الشمالية (كندا) والصين والشرق الأوسط (قطر والإمارات العربية والسعودية).

وشدد أندلسي على أن الخطوط الجوية الجزائرية عملت على تجسيد هذه المشاريع بإطلاق خطوط نحو إفريقيا كما ورد في مخطط علم الحكومة وتوجه السلطات العليا للبلاد، من خلال خطة عمل أقرها الرئيس المدير العام للشركة ياسين بن سليمان، لكن استمرارية ذلك وخصوصا عبر مطار العاصمة لا يقع فقط على عاتق الناقل الوطني حسبه، بل وجب أن تتضافر الجهود من جميع المتعالمين والمتدخلين ليكون لمطار هواري بومدين صدى حقيقي لدى الأفارقة كمحور عبور.

للإشارة، فقد شهد الأسبوع الماضي تدشين أول بنكين جزائريين خارج البلاد، ويتعلق الأمر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من خلال البنك الاتحادي الجزائري، برأس مال بلغ 50 مليون دولار، والبنك الجزائري السنغالي بالعاصمة داكار برأس مال بلغ 100 مليون دولار.

كما رافق افتتاح البنكين تدشين معرضين دائمين للمنتجات الجزائريين بنواكشوط وداكار، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد خارج المحروقات.