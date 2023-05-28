الجوية الجزائرية: تحديد وزن حقائب الحجاج وغرامة مالية للمخالفين

كشف الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، عن تحديد وزن حقائب الحجاج منبها بأن المخالفين سيتعرضون لغرامة مالية.

وأوضح أندلسي، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن الجوية حددت وزن حقائب الحجاج بـ56 كلغ تتضمن حقيبتين وحقيبة يد.

وأضاف المتحدث إلى أنه سيتم فرض مليون سنتيم غرامة مالية لكل كيلو غرام زائد عن الوزن المحدد للحقائب.

كما كشف المتحدث أن أول رحلة عودة ستكون من 02 جويلية إلى غاية 27 جويلية، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية خصصت 78 رحلة لنقل الحجاج من بين137 رحلة.