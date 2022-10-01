الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الدولية من وإلى وهران نحو المحطة الجديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تحويل كافة الرحلات الدولية من ونحو وهران إلى المحطة الجوية الجديدة (نهائي 1) ابتداء من يوم السبت.

وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة “فيسبوك” أن “شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلم المسافرين عن تحويل كافة الرحلات الدولية من ونحو وهران إلى المحطة الجوية الجديدة (نهائي 1) لمطار أحمد بن بلة ابتداء من الفاتح أكتوبر”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد دشن المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” في يونيو المنصرم.

وتقدر طاقة هذه المنشأة الجديدة التي تكفلت بإنجازها مؤسسة كوسيدار بـ 3.5 مليون مسافر سنويا وهي تتميز بهندستها المعمارية التي تجمع بين الطابع المورسكي والحديث وتستجيب للمعايير الدولية.

كما تتضمن منطقة للشحن مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها تتربع على مساحة 4 ألاف متر مربع.

وتم رفع قدرة استيعاب المنشأة من 15 إلى 25 طائرة.