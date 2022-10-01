-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الدولية من وإلى وهران نحو المحطة الجديدة

الشروق أونلاين
  • 388
  • 0
الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الدولية من وإلى وهران نحو المحطة الجديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تحويل كافة الرحلات الدولية من ونحو وهران إلى المحطة الجوية الجديدة (نهائي 1) ابتداء من يوم السبت.

وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة “فيسبوك” أن “شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلم المسافرين عن تحويل كافة الرحلات الدولية من ونحو وهران إلى المحطة الجوية الجديدة (نهائي 1) لمطار أحمد بن بلة ابتداء من الفاتح أكتوبر”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد دشن المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” في يونيو المنصرم.

وتقدر طاقة هذه المنشأة الجديدة التي تكفلت بإنجازها مؤسسة كوسيدار بـ 3.5 مليون مسافر سنويا وهي تتميز بهندستها المعمارية التي تجمع بين الطابع المورسكي والحديث وتستجيب للمعايير الدولية.

كما تتضمن منطقة للشحن مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها تتربع على مساحة 4 ألاف متر مربع.

وتم رفع قدرة استيعاب المنشأة من 15 إلى 25 طائرة.

مقالات ذات صلة
الصين متمسّكة بتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر

الصين متمسّكة بتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر

مراهقة تقتل والدها بسبب انتقاده لسلوكها الأخلاقي

مراهقة تقتل والدها بسبب انتقاده لسلوكها الأخلاقي

جرحى وتوقيفات إثر معركة بالسلاح الأبيض والناري

جرحى وتوقيفات إثر معركة بالسلاح الأبيض والناري

التنمر الجماعي في المدارس يهدد بانتحار بعض التلاميذ

التنمر الجماعي في المدارس يهدد بانتحار بعض التلاميذ

المناورات العسكرية الجزائرية الروسية ليست ضد أي طرف

المناورات العسكرية الجزائرية الروسية ليست ضد أي طرف

فتح ملف التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان

فتح ملف التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد