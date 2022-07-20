الجوية الجزائرية: تحويل رحلتين من مطار هيثرو إلى مطار ستانستد بلندن

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية بأن الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و 23 جويلية الجاري، من وإلى لندن قد تم تحويلهما من مطار هيثرو إلى مطار ستانستد.

وأوضح منشور للجوية الجزائرية على حسباها الرسمي عبر فيسبوك أن الرحلتين المعنيتن هما:

1- الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50

2- الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00

وأوضحت الجوية الجزائريةأن التحويل جاء بسبب الضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

الجوية الجزائرية: احتمال حدوث اضطراب في الرحلات نحو لندن لهذا السبب

ويوم 14 جويلية 2022، أبلغت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها، الخميس، باحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات المتجهة من وإلى لندن بسبب الضغط في مطار هيثرو بداية من 22 جويلة الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الرحلات الجوية قد تتأثر بالضغط في مطار لندن هيثرو، ولذلك فهي تبلغ مسافريها من وإلى لندن باحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات المبرمجة إبتداءً من 22 جويلية 2022.