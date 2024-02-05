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الجزائر

الجوية الجزائرية: تخصيص 30 ألف تذكرة للجالية المقيمة بفرنسا في رمضان

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: تخصيص 30 ألف تذكرة للجالية المقيمة بفرنسا في رمضان

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي عن طرح 30 ألف تذكرة خاصة بالجالية المقيمة بفرنسا في رمضان.

وقال أندلسي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج  “الشروق مورنبنغ”، أن التخفيضات على الرحلات للجالية خلال شهر رمضان وصلت إلى 50 بالمئة .

كما أكد أندلسي أنه تم بيع 4 آلاف تذكرة خاصة برمضان لأفراد الجالية خلال 3 أيام فقط.

وعن رحلات العمرة كشف المتحدث أن أكثر من 88 ألف مسافر تنقلوا عبر الجوية الجزائرية لأداء العمرة، وتم طرح أكثر من 10 ألاف تذكرة لأداء العمرة في شهر رمضان.

وأشار أندلسي إلى أن تذكرة الرحلات الخاصة بعمرة رمضان مقدرة بـ140 ألف دج، كاشفا عن تنظيم رحلات مباشرة للعمرة من مطارات تمنراست وأدرار وورقلة.

وعن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قال أندلسي إن الوضعية تحسنت بعد 7 سنوات من المعاناة.

وأوضح المتحدث أن الشركة توظف حاليا 8500 عامل، وفتحت في أقل من سنة رحلات أسبوعية دائمة نحو 10 عواصم أفريقية .

كما استلمت الخطوط الجوية الجزائرية  15 طائرة جديدة بين 2025 و2027 ليرتفع الأسطول إلى 70 طائرة. ونقلت أكثر من  7 ملايين مسافر في 2023.

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